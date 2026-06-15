Летнюю оздоровительную кампанию для детей начали в Дмитровском округе

В Дмитровском округе открыли свои двери 31 оздоровительный лагерь при школах и учреждениях дополнительного образования. В них с пользой и удовольствием проводят время 2490 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

Самый большой лагерь — «Фиеста» — принял 200 детей. Здесь работают танцевальное, спортивное и декоративно-прикладное направления. Каждое утро начинается с зарядки, а после завтрака — мастер-классы, экскурсии, спортивные игры. На днях в лагере прошел второй этап малых Олимпийских игр. На поляне, которую шутливо называют «наши малые Лужники», ребята соревновались в ловкости, меткости и командном духе.

9 июня поздравить участников приехала депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Она пожелала детям хорошего отдыха и успехов в новом учебном году.

В Дмитровской школе № 2 лагерь «Солнечный лучик» выбрал творческое направление. Здесь 50 ребят занимаются изобразительным и народным творчеством, ходят на интерактивные программы в Дмитровскую центральную библиотеку. На этой неделе прошла веселая эстафета, каждый этап которой был связан с водой. После выполнения всех заданий началась самая веселая и шумная часть: все брызгались друг в друга из водяных пистолетов.

«У нас тоже каждое утро начинается с зарядки. В течение дня — активности на свежем воздухе», — рассказала директор лагеря Светлана Родионова.

«К организации лагерей мы подходим максимально ответственно. Программы составляем так, чтобы каждый день был интересен и никому не было скучно», — добавила начальник управления образования Татьяна Малинникова.

«Летний отдых — это не только каникулы, но и возможность раскрыть таланты, найти новых друзей, укрепить здоровье. Рад, что в наших лагерях созданы все условия для интересного и безопасного досуга. Спасибо педагогам и вожатым за их тепло и заботу», — подчеркнул глава округа Михаил Шувалов.

Летняя оздоровительная кампания продолжается. Впереди у ребят — новые экскурсии, соревнования и открытия.