Летнюю досуговую площадку откроют в Лобне 1 июня

В городском округе Лобня на площади Дома Культуры «Красная Поляна» откроется летняя досуговая зона с разнообразными развлечениями. В программе мероприятия предусмотрены интерактивные мероприятия, выступления детских творческих коллективов и настольные игры.

Посетители смогут попрыгать на батутах, а также сыграть в настольный теннис, пионербол, бадминтон или покататься на электромобиле.

Мероприятие пройдет 1 июня по адресу: улица Спортивная, 4, на площади Дома культуры «Красная поляна». Начало в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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