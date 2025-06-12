Летняя смена началась в гимназии № 7 в Чехове

Летнюю смену в гимназии № 7 в Чехове проводят во второй раз. В 2025 году в оздоровительном лагере отдохнут 73 ребенка с 1 по 6 классы.

С яркими плакатами и запоминающимися девизами ребята выстроились на торжественную линейку. Для детей подготовили викторины, творческие задания и спортивные активности. Сюрпризом для них стало выступление хип-хоп коллектива HOT DANCE COMMUNITY — победителя отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках». Участников поприветствовали первый заместитель главы Денис Разуваев и председатель Совета депутатов Галина Козина.

«Организованы профильные лагеря, где вы сможете поучаствовать в различных проектах, подготовиться к олимпиадному движению. В этом году в лагерях особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Ваши педагоги подготовили огромное количество мероприятий на сплочение командного духа, развитие вашего трудолюбия», — сказала начальник управления образования Ирина Заболотнева.