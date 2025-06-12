Летняя смена началась в гимназии № 7 в Чехове
Летнюю смену в гимназии № 7 в Чехове проводят во второй раз. В 2025 году в оздоровительном лагере отдохнут 73 ребенка с 1 по 6 классы.
С яркими плакатами и запоминающимися девизами ребята выстроились на торжественную линейку. Для детей подготовили викторины, творческие задания и спортивные активности. Сюрпризом для них стало выступление хип-хоп коллектива HOT DANCE COMMUNITY — победителя отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках». Участников поприветствовали первый заместитель главы Денис Разуваев и председатель Совета депутатов Галина Козина.
«Организованы профильные лагеря, где вы сможете поучаствовать в различных проектах, подготовиться к олимпиадному движению. В этом году в лагерях особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Ваши педагоги подготовили огромное количество мероприятий на сплочение командного духа, развитие вашего трудолюбия», — сказала начальник управления образования Ирина Заболотнева.
Летняя смена продлится с 10 июня по 9 июля.
«У нас очень обширная программа запланирована: посещение библиотек и музеев, бассейн рядом. Дети очень активные, хотели в лагерь, потому что многие были в прошлом году. Родителям тоже понравилось, поэтому проблем с набором не было вообще», — сказала заместитель директора гимназии № 7 Марина Недвецкая.
Всего в Чехове организовано 25 лагерей дневного пребывания на базе школ для 560 учеников в возрасте от 7 до 12 лет. Площадки работают до 9 июля. Для ребят от 12 до 15 лет открыты 17 профильных лагерей до 30 июня. Здесь 200 человек примут участие в различных активностях. Особое внимание в этом году будет уделено патриотическому воспитанию и работе с молодежью.