Летняя школа руководителей дошкольного образования прошла в Подмосковье

Традиционная Летняя школа для руководителей и педагогов, работающих в детских садах, завершилась в Подмосковье. В этом году участниками форума стали специалисты из 49 муниципалитетов Подмосковья — заместители директоров, методисты, старшие и практикующие воспитатели.
Мероприятие посвятили теме развития талантов, воспитания патриотизма и формированию у детей чувства ответственности. На встрече обсудили, как использовать возможности дошкольного образования, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть свои способности.
Педагоги вместе с учеными из Подмосковья и Санкт-Петербурга говорили о том, какими навыками должен обладать современный руководитель в сфере образования. Кроме того, участники прошли практические занятия: познакомились с новыми игровыми методиками и технологиями, которые можно применять в обучении и воспитании малышей.
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