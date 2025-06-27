Летняя школа руководителей дошкольного образования прошла в Подмосковье

Традиционная Летняя школа для руководителей и педагогов, работающих в детских садах, завершилась в Подмосковье. В этом году участниками форума стали специалисты из 49 муниципалитетов Подмосковья — заместители директоров, методисты, старшие и практикующие воспитатели.

Мероприятие посвятили теме развития талантов, воспитания патриотизма и формированию у детей чувства ответственности. На встрече обсудили, как использовать возможности дошкольного образования, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть свои способности.

Педагоги вместе с учеными из Подмосковья и Санкт-Петербурга говорили о том, какими навыками должен обладать современный руководитель в сфере образования. Кроме того, участники прошли практические занятия: познакомились с новыми игровыми методиками и технологиями, которые можно применять в обучении и воспитании малышей.