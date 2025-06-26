Летняя школа для работников сферы образования началась в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском государственном гуманитарно-технологическом университете заработала Летняя школа для работников сферы дошкольного образования. В 2025 году ее посвятили теме «Экосистема дошкольного детства в Подмосковье: как развивать таланты, патриотизм и социальную ответственность у детей».

Главная цель мероприятия — улучшить систему дошкольного образования, сделать ее актуальной и эффективной, а также адаптировать федеральные стандарты под региональные особенности. В программе предусмотрены практические занятия, методическая помощь, развитие профессиональных навыков, знакомство с новыми методиками и материалами от российских производителей, а также их внедрение в работу детских садов.

В Минобразования региона подчеркнули, что Летняя школа — это важная площадка для обмена опытом и поиска новых подходов в воспитании и обучении дошкольников в Московской области.