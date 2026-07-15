Летняя профшкола для будущих врачей открылась в Одинцове

Первые занятия в профориентационном учреждении МГИМО-МЕД Джуниор для школьников, которые интересуются медициной, уже состоялись. Для участников подготовили лекции, практические упражнения и разборы реальных случаев из врачебной практики.

Школьники посетили вводную лекцию по анатомии, которую провела ассистент кафедры фундаментальных дисциплин Виктория Рожкова. Затем ребята прошли тестирование по английскому языку.

Каждый участник получил именной бейдж и рабочую тетрадь, в которой будет выполнять задания во время обучения. Помогать им будут студенты второго курса Екатерина Костина и Артем Калачян, которые стали кураторами.

Программа знакомит будущих медицинских работников с учебой и профессией врача. За время обучения ребята смогут получить новые знания, попробовать себя в роли будущих студентов, а полученный опыт пригодится для дальнейшего портфолио.