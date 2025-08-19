Летняя оздоровительная кампания завершилась в лагере «Осетр» в Зарайске

В Зарайском детском лагере «Осетр» подошла к концу вторая смена летней оздоровительной кампании. За три недели воспитанники приняли участие в многочисленных играх, конкурсах, спортивных соревнованиях и творческих мастер‑классах, что способствовало их всестороннему развитию и укреплению здоровья.

При закрытии смены особое внимание уделили обратной связи от детей. Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко вместе с депутатами и представителями общественных организаций посетил лагерь, чтобы пообщаться с ребятами и узнать их мнения о качестве организации отдыха.

Дети высказали предложения по улучшению бытовых условий и питания: установка дополнительных умывальников в жилых корпусах, создание бассейна на территории лагеря и включение в меню мороженого. Гостям встречи пообещали изучить эти инициативы и принять их во внимание при подготовке следующих смен.

Виктор Петрущенко отметил, что этим летом в «Осетре» отдохнули 330 детей, каждый из которых получил заряд бодрости и положительных эмоций на новый учебный год, и подчеркнул важность учета мнения детей и родителей для успешной организации отдыха.

Летние оздоровительные смены, как показал опыт «Осетра», не только дают детям возможность отдохнуть, но и создают условия для личностного роста в дружелюбной и поддерживающей атмосфере.