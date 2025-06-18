Летняя оздоровительная кампания началась в Ленинском округе

Первые смены стартовали в лагерях дневного пребывания в Ленинском округе. Сейчас в них отдыхают 1670 детей.

Смена продлится до 9 июля. Дети занимаются на базе 12 школ и пяти детских садов. Всего за лето кампания охватит не менее 2200 детей.

«Важно, что лагеря полностью обеспечены педагогическими кадрами и медицинскими работниками. Все сотрудники имеют соответствующее образование, медицинские документы. Объекты, где действуют лагеря с дневным пребыванием, оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции, системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, металлодетекторами и находятся под круглосуточной охраной», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ребята занимаются по профильным программам. Среди них «Юные инспектора дорожного движения», «Движение Первых», «Орлята России» и «Юнармия». Также для них организуют события к Году защитника Отечества и юбилею Победы.

При этом более 800 детей отдыхают в «пришкольных» лагерях бесплатно. Это ребята из семей участников СВО и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что вторая смена начнется уже 14 июля.