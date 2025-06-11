Летняя оздоровительная кампания началась в Богородском округе

Начиная с 9 июня, на базе школ и центров образования Богородского округа открылись 34 лагеря дневного пребывания. Более двух тысяч ребят смогут не только отдохнуть, но и провести время с пользой.

Насыщенные мероприятия подготовили для юных исследователей, спортсменов и творцов.

Образовательная программа дополнительного образования была специально создана для тех, кто хочет узнавать новое, даже на каникулах. Также будут организованы спортивные турниры, зарядки на свежем воздухе и активные игры. А еще познавательные экскурсии и культурные события, чтобы ребята смогли увидеть новые интересные места и раскрыть свои таланты.

Объединив усилия, школы, учреждения культуры и спорта округа постарались сделать летний отдых детей насыщенным, веселым и запоминающимся. Первая смена продлится до 9 июля.