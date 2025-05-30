Летняя оздоровительная кампания для детей началась в Лосино-Петровском

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в Лосино-Петровском объявили о начале летней оздоровительной кампании для школьников. В этом году в городском округе откроются два лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений.

Так, лагерь «Смена» будет работать в школе № 2 имени Дагаева. Первая смена стартует 9 июня и продлится до 9 июля, вторая — с 14 июля по 11 августа. Подробности можно узнать в школе или по телефону 84965675166 с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Также лагерь «Солнышко» откроется на базе Биокомбинатовской школы и примет детей с 9 июня по 9 июля. Записаться можно лично или по телефону 84965632546 с 9:00 до 16:00.

Кроме того, в этом году предусмотрены бесплатные путевки для детей от семи до 15 лет, зарегистрированных в Лосино-Петровском и относящихся к определенным категориям: дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети под опекой и из семей участников специальной военной операции смогут отдохнуть в лагерях «Юнармеец», «Литвиново», «Лагерь настоящих героев» и центре «Медвежонок».

Подать заявление на предоставление услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» можно через официальный портал муниципалитета.

Для ребят подготовлены разнообразные занятия, спортивные игры, творческие и развлекательные программы, которые сделают летние каникулы яркими и запоминающимися.