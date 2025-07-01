Летняя лагерная смена завершилась в хоровой школе в Раменском

В Центре хорового искусства «Юность России» в Раменском подошла к концу летняя лагерная смена. Юные вокалисты подготовили большой заключительный концерт, на котором представили свыше 40 номеров.

Мероприятие длилось 2,5 часа. Ребята продемонстрировали полученные за время смены навыки. В концертную программу вошли вокальные, хореографические и ритмические выступления. Воспитанники центра вместе с родителями исполнили два произведения.

Директор Центра хорового искусства «Юность России» Ольга Кураева отметила, что это уже четвертая по счету летняя смена, и в следующем году ее планируют повторить. Она поздравила родителей ребят с их первым публичным выступлением и пожелала всем хорошего отдыха.

Юные вокалисты соберутся в центре после летних каникул 1 сентября.

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