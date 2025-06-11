Летний журналистский лагерь для детей открылся в Богородском округе

Главный редактор газеты «Волхонка. Бизнес», председатель Ногинского отделения Союза журналистов Подмосковья Татьяна Лежнева поделилась с участниками встречи секретами создания издания. Она рассказала о процессе предпечатной подготовки, тематике публикаций и интересных героях, которые становятся частью их историй. Ребята узнали, как формируется материал и какие навыки необходимы для работы в медиа.

Во второй части мероприятия молодые корреспонденты смогли задать вопросы директору Ногинской ТПП и учредителю газеты Магомету Сакалову. Беседа прошла в теплой атмосфере, где он делился личными историями и опытом, отвечая на вопросы о работе и жизни. Юные журналисты проявили любопытство, интересуясь как трудными, так и радостными моментами в карьере собеседника.

В завершение встречи участники получили сувениры и выпуски газеты «Волхонка». Впереди у ребят экскурсии на радио и телевидение, где они смогут продолжить изучение профессии и получить новые знания.