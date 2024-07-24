Летний забег для спортсменов-любителей «Здоровье» организовали в Химках
Участниками летнего забега «Здоровье» в городском округе Химки стали спортсмены-любители. Они преодолели дистанцию в три километра.
Спортивное мероприятие дало возможность бегунам показать свою физические подготовку, продемонстрировать выносливость. Спортсмены-любители познакомились с единомышленниками, обменялись опытом и впечатлениями.
«Цель таких мероприятий — формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и укрепление здоровья химчан всех возрастов. Они призваны приобщить людей к занятиям спортом», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.
Благодаря региональному проекту «Спорт — норма жизни» школу олимпийского резерва № 1 и училище олимпийского резерва № 3 оборудуют новым спортивным инвентарем. Современное спортивное оборудование повысит качество тренировок. Региональный проект «Спорт — норма жизни» — часть нацпроекта «Демография».
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