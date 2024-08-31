Летний трудовой сезон для подростков закрыли в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Последнюю смену летнего трудового сезона закрыли в Серпухове. В Центре профориентации молодежи прошло торжественное подведение итогов.

Более 460 подростков работали летом на благо Серпухова. Ребята помогали облагораживать общественные территории: парки, скверы, пришкольные и площадки вокруг учреждений культуры — всего около 30 объектов.

В округе ввели новую практику — подростков трудоустраивают в спортивный клуб инвалидов «Равные возможности». Второй год подряд ребята проявляют себя и зарабатывают первые деньги.

Благодаря увеличению финансирования удалось принять больше молодежи, чем планировалось изначально. Главное — они увидели, что труд делает город чище. Ребята почувствовали ответственность и приобрели навыки, которые пригодятся им в будущем.

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