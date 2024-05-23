Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье

Летний трудовой семестр студенческих отрядов Подмосковья стартовал сегодня. Торжественная церемония открытия состоялась на набережной около Дома регионального правительства. Линейку посетили около 700 ребят со всего региона.

Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила сплоченность студенческих отрядов Подмосковья и пожелала ребятам хорошо провести лето.

«Вы — большая дружная семья. Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, пожелать хорошего, классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций», — подчеркнула Швелидзе.

В ходе мероприятия студенты получили путевки в трудовой семестр, а лучшие бойцы — благодарственные письма Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также другие награды от ведомств Подмосковья.

Руководитель центрального штаба «Российских Студенческих Отрядов» Дмитрий Парамонов отметил, что студенческим отрядам Подмосковья за три с небольшим года удалось сделать огромный рывок вперед — в организации уже состоят свыше пяти тысяч человек.

«Спасибо правительству Московской области, директорам 40 колледжей и ректорам 12 вузов в Подмосковье, которые поддерживают эту деятельность», — добавил Парамонов.