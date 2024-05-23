Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Летний трудовой семестр студенческих отрядов Подмосковья стартовал сегодня. Торжественная церемония открытия состоялась на набережной около Дома регионального правительства. Линейку посетили около 700 ребят со всего региона.

Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила сплоченность студенческих отрядов Подмосковья и пожелала ребятам хорошо провести лето.

«Вы — большая дружная семья. Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, пожелать хорошего, классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций», — подчеркнула Швелидзе.

В ходе мероприятия студенты получили путевки в трудовой семестр, а лучшие бойцы — благодарственные письма Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также другие награды от ведомств Подмосковья.

Руководитель центрального штаба «Российских Студенческих Отрядов» Дмитрий Парамонов отметил, что студенческим отрядам Подмосковья за три с небольшим года удалось сделать огромный рывок вперед — в организации уже состоят свыше пяти тысяч человек.

«Спасибо правительству Московской области, директорам 40 колледжей и ректорам 12 вузов в Подмосковье, которые поддерживают эту деятельность», — добавил Парамонов.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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При этом Московское областное региональное отделение РСО в 2024 году проведет четвертый трудовой семестр, который продлится 92 дня. За это время более четырех тысяч студентов смогут попробоваться себя в самых разных профессиях — от проводника поезда до строителя школы.

Впервые также будут трудоустраиваться и те ребята, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Более 100 подрастающих специалистов смогут попробовать себя в качестве помощников вожатых, работников зала в большой сети, а также сборщиков готовой мебели.

В этом году РСО отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения. По этому случаю по всей стране пройдет множество различных мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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