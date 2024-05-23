Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье
Летний трудовой семестр студенческих отрядов Подмосковья стартовал сегодня. Торжественная церемония открытия состоялась на набережной около Дома регионального правительства. Линейку посетили около 700 ребят со всего региона.
Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила сплоченность студенческих отрядов Подмосковья и пожелала ребятам хорошо провести лето.
«Вы — большая дружная семья. Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, пожелать хорошего, классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций», — подчеркнула Швелидзе.
В ходе мероприятия студенты получили путевки в трудовой семестр, а лучшие бойцы — благодарственные письма Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также другие награды от ведомств Подмосковья.
Руководитель центрального штаба «Российских Студенческих Отрядов» Дмитрий Парамонов отметил, что студенческим отрядам Подмосковья за три с небольшим года удалось сделать огромный рывок вперед — в организации уже состоят свыше пяти тысяч человек.
«Спасибо правительству Московской области, директорам 40 колледжей и ректорам 12 вузов в Подмосковье, которые поддерживают эту деятельность», — добавил Парамонов.
При этом Московское областное региональное отделение РСО в 2024 году проведет четвертый трудовой семестр, который продлится 92 дня. За это время более четырех тысяч студентов смогут попробоваться себя в самых разных профессиях — от проводника поезда до строителя школы.
Впервые также будут трудоустраиваться и те ребята, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Более 100 подрастающих специалистов смогут попробовать себя в качестве помощников вожатых, работников зала в большой сети, а также сборщиков готовой мебели.
В этом году РСО отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения. По этому случаю по всей стране пройдет множество различных мероприятий.
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