Летний трудовой лагерь для подростков организовали в Реутове

Набор в летний трудовой лагерь для подростков стартовал в муниципалитете. Программа предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих или обучающихся в городе.

Уже подано более 70 заявок на участие, первая смена укомплектована и начнется 2 июня, однако набор на последующие продолжается. Каждая смена длится две недели.

Один из организаторов проекта Сергей Дзыговский рассказал, что подростки будут трудиться в муниципальных учреждениях — школах, детских садах, библиотеках и музеях. Им предстоит уборка, организация мероприятий и другие виды деятельности. Участники лагеря будут работать не более четырех часов в день, их официально трудоустроят, а зарплату после вычета налогов перечислят на банковскую карту.

Один из будущих участников трудового лагеря, ученик школы № 7 Александр Ефремов рассказал, что решил пойти работать, чтобы не сидеть летом без дела понять, как правильно устраиваться на работу и какие документы нужны. «Да и деньги заработать неплохо, хоть я и школьник Подарок девушке куплю или родителям помогу», — поделился Александр.

Желающие могут подать заявку в трудовой лагерь на сайте Центра культуры и искусств в разделе «Работа молодым» или лично по адресу: улица Котовского, дом № 6.