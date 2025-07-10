Летний тюбинг начнет работать в парке Наро-Фоминска

Парк «Елагино» 12 июля в полной готовности встретит любителей активного отдыха открытием сезона летнего тюбинга. Тюбинг-парк приглашает всех желающих испытать захватывающие ощущения от скоростных спусков на ватрушках.

Сейчас на площадке полным ходом идут последние приготовления: завершен монтаж трассы, проводится настройка оборудования и многоступенчатая проверка безопасности.

Для тех, кто планирует прийти со стороны «Горчухино», после завершения ремонтных работ открылся обновленный пешеходный мост через реку Нара. Он отличается своей шириной, устойчивостью и повышенным уровнем безопасности.

Спуски будут осуществляться на специальных мягких и безопасных надувных ватрушках. Для удобства посетителей рядом с трассой предусмотрена трасса-подъемник, облегчающая подъем на вершину горки. Организаторы акцентируют внимание на том, что трасса полностью соответствует всем требованиям безопасности, а мягкие надувные ватрушки подходят для катания как детям, так и взрослым.