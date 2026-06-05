Летний театральный интенсив для детей открыли в Подольске

В Подольске начались занятия летнего интенсива театральной студии «Подмастерье». Присоединиться к программе могут не только воспитанники коллектива, но и все желающие в возрасте от 6 до 17 лет.

Летняя образовательная программа театральной студии «Подмастерье» рассчитана на несколько недель. Участников ждут занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, хореографии и истории театра. По итогам каждой недели юные артисты представляют зрителям творческие показы, где демонстрируют полученные навыки.

Особое внимание в студии уделяют изучению театрального искусства и его истории. Каждый учебный год посвящен отдельному периоду или значимому театральному коллективу. В прошлом сезоне воспитанники знакомились с историей создания МХАТа, а в этом году изучают путь и творческое наследие театра «Современник».

«Теоретическая база необходима. Это упрощает многие задачи и обогащает детей», — рассказала педагог по сценическому движению Юлия Богомазова.

На первых занятиях участники вспомнили ранее изученный материал по истории театра, посмотрели познавательные мультфильмы и приняли участие в жанровом тренинге под музыкальное сопровождение. В дальнейшем ребятам предстоят репетиции, подготовка к Пушкинскому празднику и знакомство с новыми страницами театральной культуры.

Одной из участниц интенсива стала 15-летняя Юлия Кутузова, которая занимается в студии уже третий год. По ее словам, летние занятия помогают не только интересно проводить время, но и расширять кругозор.

«Это саморазвитие. Узнаешь что-то новое. Приходишь в другой театр на спектакль и уже знаешь многие вещи, можешь сформулировать свою точку зрения», — отметила юная актриса.