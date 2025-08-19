Летний слет юных туристов прошел в Богородском округе

Завершился летний слет «Стромынской дружины», который прошел на территории Успенского храма в селе Стромынь Богородского городского округа. Ребята побывали на занятиях по альпинизму, узнали о том, как оказывать первую медицинскую помощь, посетили экскурсию в пожарную часть МЧС.

Программа включала различные активности, среди которых основы водного туризма. Участники освоили безопасное поведение на воде и управление плавательными средствами, а также получили знания о первой помощи в экстренных ситуациях. Занятия по туристическому альпинизму включали лекции о скалолазании и работе с необходимым снаряжением.

Экскурсия в пожарную часть МЧС позволила ребятам познакомиться с работой спасателей и пройти инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях. В это время младший отряд «Львята» изучал местную флору и фауну. Ребята также научились устанавливать палатки, готовить на костре и организовывать походный быт.

Слет не только способствовал укреплению командного духа, но и подарил знания, которые пригодятся детям в будущем. У «Стромынской дружины» впереди новые проекты и захватывающие приключения.