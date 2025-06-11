Летний сезон вейксерфинга открыли в Богородском округе

Жители Богородского округа начали осваивать вейксерфинг. На Купавинском пруду в вейк-парке состоялось тематическое спортивное мероприятие к старту сезона.

Все желающие могли бесплатно попробовать прокатиться на вейкборде, а после посмотреть на выступления профессиональных райдеров. Гости мероприятия, предпочитающие более спокойный отдых, просто наслаждались пейзажем и отдыхом.

«Вейкборд представляет собой доску с креплениями для катания по воде. Вейк-парк работает уже более пяти лет и пользуется большой популярностью. Руководство парка ежегодно облагораживает и старается поддерживать порядок на территории для комфортного пребывания», — рассказали организаторы.

Руководство парка рассказало, что хотело бы развивать этот вид спорта и дальше в Старой Купавне. А также, если получится, сделать бесплатную секцию для обучения детей.