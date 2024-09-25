Летний сезон субботников завершился в Лобне

В Лобне прошел заключительный в летнем сезоне субботник. В нем поучаствовали более двух тысяч человек.

Волонтеры привели в порядок несколько улиц, парков и скверов Лобни. Они также прибрали братскую могилу «Вечный огонь».

Все лето сотрудники администрации под руководством главы городского округа Лобня Анны Кротовой убирали мусор, красили скамейки и ограждения, наводили порядок на игровых и спортивных площадках.

«Завершаем стадию наших летних субботников или трудовых часов, как мы это называли. Я всех хочу поблагодарить. Никогда никого за заставляли: приходите, начинайте красить. Просто бросали клич и говорили, что мы идем в такой-то двор. И, вы знаете, всегда набиралась компания. Люди приходят с семьями, приходят с детьми, конечно же, это все — на благо нашего города, то есть приходили те, кто хочет сделать наш город чище, наш город лучше», — сказала Анна Кротова.