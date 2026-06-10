Летний сезон открыли в центре воспитания молодежи «Авангард» в Одинцове

За время работы «Лагерь настоящих героев» принял свыше 18 тысяч юношей и девушек. В последние годы проект тесно сотрудничает с центром «Авангард», совместно развивая современные программы военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи.

«Десять лет назад мы создали „Лагерь настоящих героев“ — проект, который стал для меня по-настоящему родным и вырос в историю. За эти годы через лагерь прошли тысячи мальчишек и девчонок. Но главное, нам удалось создать ту самую, ни с чем не сравнимую атмосферу лагерного братства, которая остается с ребятами на всю жизнь», — подчеркнула директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

Летняя кампания 2026 года пройдет в объединенном формате. В течение трех месяцев для участников организуют семь тематических смен продолжительностью по 12 дней каждая. Ребята смогут пройти подготовку в школах гражданской обороны, военного медика, военного корреспондента, разведчика, а также освоить основы выживания и туризма.

Программа включает обучение действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, правилам поведения при пожаре и происшествиях на воде, оказанию первой помощи, военной журналистике, ориентированию на местности и радиосвязи.

В рамках открытия сезона на территории центра появился новый арт-объект под названием «Планета настоящих героев». Он занял место в парке «Парад планет», напоминая о единстве и общей истории большой команды единомышленников.