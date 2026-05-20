Летний сезон открыли в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске

Над «Архангельским» вновь, как и 200 лет назад, подняли флаг династии Юсуповых. В музее-заповеднике прошла всероссийской акция «Ночь музеев» и состоялось открытие нового творческого сезона.

Генеральный директор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова рассказала, что в этом году будет отмечаться 275-летие со дня рождения первого владельца имения Николая Юсупова, а также со дня рождения знаменитого художника и сценографа Пьетро Гонзаги, который создал в усадьбе уникальный театр.

«И поэтому весь наш юбилейный год, как мы его называем, будет спланирован с большими и маленькими мероприятиями», — отметила Елена Харламова.