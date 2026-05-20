Летний сезон открыли в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске
Над «Архангельским» вновь, как и 200 лет назад, подняли флаг династии Юсуповых. В музее-заповеднике прошла всероссийской акция «Ночь музеев» и состоялось открытие нового творческого сезона.
Генеральный директор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова рассказала, что в этом году будет отмечаться 275-летие со дня рождения первого владельца имения Николая Юсупова, а также со дня рождения знаменитого художника и сценографа Пьетро Гонзаги, который создал в усадьбе уникальный театр.
«И поэтому весь наш юбилейный год, как мы его называем, будет спланирован с большими и маленькими мероприятиями», — отметила Елена Харламова.
Тон богатой на культурные события программе задавал военный оркестр 45-й Отдельной гвардейской инженерной бригады. Торжественные марши сменялись песнями времен Великой Отечественной войны.
В Архангельское, жемчужину Подмосковья, приезжают гости из разных уголков страны.
«Меня поразила красота этого парка, его необычайные масштабы, количество незабываемых тюльпанов — это просто какой-то шедевр. Их так много, они все такие красивые. Порядок, чистота, музыка — это все до такой степени поднимает настроение, что ходишь по всему этому парку и только улыбаешься», — поделилась впечатлениями жительница Башкирии Елена Козлова.
Яркая творческая программа продолжилась на сцене Театра Гонзаги. Коллектив камерного оперного театра «Драмеди» и квартета «Перспектива» представили сцены из всемирно известной оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».