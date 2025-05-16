Летний сезон откроют в парке Зарайска в субботу

Центральный парк культуры и отдыха распахнет свои двери для открытия летнего сезона. Изначально запланированное на более раннюю дату открытие было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий.

Гостей ждет разнообразная программа, разработанная с учетом интересов как самых маленьких посетителей, так и взрослых. Для жителей пройдет фотовыставка, представляющая различные виды Зарайского края и мастер-классы по созданию оригинальных брелоков из воздушного пластилина. Для любителей спорта будет организована площадка для игры в настольный теннис, а для поклонников современных технологий — киберспортивная зона.

Организаторы праздника обещают, что изюминкой мероприятия станет шоу мыльных пузырей. Дополнит программу анимационное представление и площадка аквагрима. Вечерняя часть праздника наполнится звуками музыки и танцев. На сцене выступят творческие коллективы. Завершится торжественное открытие летнего сезона дискотекой. Открытие сезона в Зарайском парке пройдет 17 мая с 17:00 до 21:00. Вход свободный.