Летний сезон мотофристайла открыли в Рузе

Летний сезон мотофристайла стартовал в Рузе. Яркое шоу для местных жителей и туристов подготовили спортсмены из команды FMX13.

Алексей Колесников с командой «колесит» по муниципалитетам Московской области третий год подряд. В мире мотоспорта он — знаменитость. Колесников — первый российский райдер, который сумел выполнить на мотоцикле сальто назад. А еще он — единственный в стране, кто попробовал после обратного прыжка приземлиться на багги. Этот трюк Алексей исполнил и в Рузе.

«Ребята прыгают очень высоко, высота прыжка — 12-13 метров, соответственно нужно технически подготовить площадку так, чтобы это было безопасно — это очень непросто. Потому что есть уклоны, узкие улицы, ограничения по проводам и так далее. Это все огромный объем работы, которая остается невидимой, но приятно, что удается сделать красиво — так, как это было сегодня», — отметил Алексей Колесников.

Команда FMX13 — это 10 профессиональных райдеров и целый коллектив технических специалистов. Важной и неотъемлемой частью шоу является, выступление многократного чемпиона России и вице-чемпиона мира по битбоксу Вахтанга Каландадзе.

Всего летом планируется провести 12 заездов в разных муниципалитетах Подмосковья. Финиширует сезон мотофристайла 15 августа в Наро-Фоминске.