Летний сезон конного поло открыли в Подмосковье

В Дмитровском городском округе открыли летний сезон конного поло. На поле Московского Поло Клуба прошел II Весенний кубок Росконгресса — турнир, где скорость лошадей, точность ударов и полное взаимопонимание всадника со скакуном решают исход матча. За игрой, которую называют спортом королей, наблюдали сотни зрителей.

На поле встретились две команды TM DEFENCE и «ТП Решения», а сама игра с первых минут прошла в высоком темпе. Игроки на полном скаку старались отправить мяч в ворота соперника, постоянно меняя направление и скорость движения.

«К любой игре сложно готовиться. Нужна регулярность и удача», — рассказал владелец команды и глава юридического бюро TM DEFENSE Олег Жуков.

В конном поло многое зависит не только от спортсмена, но и от подготовки лошади. Как рассказал директор по развитию Московского Поло Клуба Михаил Родзянко, тренировки начинаются еще с двухлетнего возраста животных.

«Большая часть работы происходит на земле. К моменту, когда всадник садится в седло, лошадь уже должна многое понимать», — отметил он.

Несмотря на прогнозы синоптиков, турнир прошел при хорошей погоде и собрал большое количество зрителей. Тренер из Аргентины Игнасио Альберди отметил, что интерес к поло в России растет с каждым годом.

«Конкуренция становится все выше. Этот турнир получился действительно сильным», — рассказал он.

Матч завершился со счетом 5:4. Победителем турнира стала команда «ТП Решения». Следующий Кубок Росконгресса по конному поло пройдет в августе.

В мае 2023 года турнир по конному поло Spring Classic впервые включили в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Юбилейный 20-й сезон по этому виду спорта открылся в Московском Поло Клубе.