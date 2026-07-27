Летний пленэр прошел в селе Косяково в Воскресенске

В селе Косяково прошел летний пленэр «Отринские красоты». Его организовал творческий союз художников «АРТ-движение» под руководством Натальи Черниковой и сотрудниками Дома культуры села Косяково.

Живописные окрестности села превратились в мастерскую под открытым небом, где творили профессиональные мастера и увлеченные любители живописи. Художники работали в разных направлениях — от воздушной акварели до сочного масла и графических зарисовок в скетчбуках.

Каждый участник нашел свой источник вдохновения, запечатлев на холстах тихие улочки, бескрайние поля, кувшинки на водной глади и колоритные дома. На площадке царил дух наставничества: опытные живописцы охотно делились секретами построения композиции и смешивания красок с начинающими авторами.

В августе союз художников продолжит пленэры в Косяково, которые завершатся выставкой, посвященной 65-летию Дома культуры села Косяково.