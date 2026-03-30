Летний парк в Малаховке благоустроят к 1 мая

Летний парк в городском поселении Малаховка благоустроят к 1 мая. Основной задачей проекта стало сохранение исторической и культурной атмосферы территории. Парк разделят на лесную и парадную зоны.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, на территории уже обустроили основания дорожно-тропиночной сети, площадок, коммуникаций и озеленения. Сейчас там приводят в порядок театр, павильон и инженерные сети.

Входные и парадные зоны украсят цветниками из многолетних растений. Для детей установят игровые площадки в лесной части парка будут новые дорожки и места для тихого отдыха с качелями.

Кроме того, на территории создадут спортивную зону с катком и площадкой для баскетбола, волейбола и мини-футбола. В парке обустроят освещение и систему видеонаблюдения. Для владельцев собак оборудуют зону выгула и дрессировки.

Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».