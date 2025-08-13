Летний молодежный слет прошел в Богородском округе

В селе Кудиново Богородского округа состоялся летний молодежный слет «Кто, если не мы?», собравший 34 участника из различных приходов. Мероприятие организовано молодежной группой Покровского храма в сотрудничестве с отделом по делам молодежи Балашихинской епархии.

Каждый день был насыщен активными занятиями и увлекательными беседами. Участники принимали участие в зарядках, тематических встречах и мастер-классах, обсуждая важные аспекты дружбы, преодоления трудностей и самопонимания. Командные игры позволили ребятам пережить яркие моменты и сделать значимые выводы о различных жизненных ситуациях. Обсуждение вопросов духовной жизни стало важным элементом программы.

Запомнившимся моментом стала игра «Зарница» в лагере «Дружина», где участники слета организовали мероприятия для младших ребят. За семь дней молодежь не только сдружилась, но и научилась открыто говорить о своих переживаниях, радоваться мелочам и поддерживать друг друга.

Слет уже стал традицией для молодежи Подмосковья, предоставляя возможность найти единомышленников и получить полезный опыт.