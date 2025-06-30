Летний молодежный фестиваль прошел в Солнечногорске

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске прошло ключевое молодежное событие года — летний фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Более 5000 человек стали участниками праздника, где их ждали парад выпускников, выступления знаменитостей и множество развлечений.

На фестивале молодежь из Солнечногорска и глава округа Константин Михальков поддержали тренд, надев футболки с высказываниями президента Владимира Путина.

«Очень крутая фишка. Молодежь Солнечногорска — вы лучшие! Своими руками сделали незабываемый, яркий и патриотичный фестиваль „Знай. Люби. Гордись. Преумножай“. Пусть эти слова станут вашим девизом по жизни, а мы — всегда рядом, поддержим и поможем реализовать ваши самые смелые идеи», — сказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

В центре внимания — парад выпускников. Десять школ из округа прошли по красной ковровой дорожке к главной сцене. Среди них были стобалльники Владимир Чистяков и Матвей Курносов. А школу № 5 по итогам года объявили лучшим образовательным учреждением. Слова благодарности и напутствия выпускникам сказали председатель Совета депутатов Марина Веремеенко и герои специальной военной операции.

«Верьте в себя, верьте в свои силы, и тогда у вас сто процентов все получится. С праздником, с выпускным, с Днем молодежи!» — поздравила председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

На набережной организовали интерактивные зоны, соответствующие тематике фестиваля. На площадке «Гордись» разместили арт-объект «Стена памяти», где представили портреты и биографии значимых личностей. Также прошли военизированная игра, мастер-классы, выставки «Спасан» и «ВОВ», ярмарка «Маркет молодых», «Патриотика» и акция «Письмо солдату». На территории «Приумножай» работала игровая станция «Движения Первых», настольные игры и кибертурнир. Площадка «Знай» предложила интерактивные «Возможности молодежи» и граффити-стену для творческого самовыражения.

«Сегодня Молодежь Солнечногорска — это не только классные проекты и мероприятия, но и развитие в общественных объединениях и организациях. На фестивале были представлены „Движение Первых“, „Юнармия“, „Молодая Гвардия Единой России“, „Волонтеры Подмосковья“ и многие другие», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

На площадке «Люби» разместились арт-фестиваль «Лампа», творческие мастерские и арт-объект «Стена Спасибо». Посетители также имели возможность ознакомиться с работой благотворительных фондов. В частности, «Дарящие надежду» рассказали о своих добрых акциях и провели мастер-класс по созданию игрушек для животных.

«Выпускной классный, очень здорово тут все, мне нравится. Наконец, можно расслабиться после экзаменов и повеселиться. Буду поступать по направлению „прикладная математика“, хочу стать программистом», — рассказал выпускник Менделеевской школы Никита Волошин.

На акции «Свет сердец всей страны в поддержку бойцов СВО» солнечногорские волонтеры и активисты записали песню под музыку исполнителя ST, а смонтированный клип с теплыми словами покажут защитникам. На набережной выступили школа музыки «Гитарус», творческие коллективы округа, а также артисты: кавер-группа Azaliya Band и победитель шоу «Песни на ТНТ» — Terry.