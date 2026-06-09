Летний лагерь труда и отдыха для школьников открыли в Серпухове

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова открылась смена летнего лагеря труда и отдыха. Участниками стали 25 юных жителей округа.

Лагерь существует с 2008 года. Для ребят проведут экскурсии и мероприятия. Школьники смогут не только заработать карманные деньги на каникулах, но и найти новых друзей.

С приветственным словом к ребятам обратились директор Центра, депутат окружного Совета Надежда Еремина, а также заместитель благочинного Серпуховского церковного округа, настоятель Распятского храма иерей Павел Тимохин.

Молодежь подготовила сценки и творческие номера, выступил хореографический коллектив «Вероника». Церемония открытия завершилась традиционным повязыванием голубых галстуков.

Центр по профориентации и трудоустройству молодежи вместе с Комитетом по образованию традиционно организуют для ребят с 14 лет работу на благо округа. В этом году планируют охватить 534 участника.