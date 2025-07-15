Летний лагерь «Радуга» завершил работу в Егорьевске

Завершил работу летний пришкольный лагерь «Радуга» в селе Починки муниципального округа Егорьевск. Традиционно на закрытии смены ребята вспомнили все лучшее, что произошло с ними в течении этих летних дней.

Закрытие смены сопровождалось концертом, на котором отряды выступили с подготовленными номерами и смогли блеснуть своими талантами

Дети активно отдыхали на протяжении четырех недель. Программа была насыщенной: походы и поездки на экскурсии, разнообразные викторины, спортивные мероприятия, тематические дни. Ежедневно проводилась утренняя танцевальная зарядка с вожатыми пришкольного летнего лагеря.

Ребята и их родители поблагодарили всех работников лагеря за профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и воспитание учеников школы.

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