Летний лагерь начал работу в поселке Майдарово под Солнечногорском

Пришкольные лагеря продолжают работу в Солнечногорском округе. На базе школы в поселке Майдарово функционирует лагерь «Солнышко», который ежедневно посещают 20 детей в возрасте от семи до 11 лет. Ребята проводят первый месяц лета за творчеством, спортом и активным отдыхом.

Лагерь работает с 08:30 до 14:30 и предлагает двухразовое питание. День школьников начинается с зарядки, а затем ребята участвуют в мастер-классах, спортивных соревнованиях, квестах и прогулках на свежем воздухе.

«Мы хотим, чтобы к новому учебному году дети вернулись в школу радостными, энергичными и готовыми к новым успехам. Лагерь дает им возможность не только отдохнуть, но и найти новых друзей, раскрыть свои таланты. Важно, что каждый день у ребят насыщен полезными и интересными занятиями», — отметила замглавы округа Ирина Тишина.

В этом году в округе работают 24 лагеря на территориях 15 образовательных комплексов. Смена продлится до 30 июня.