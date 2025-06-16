Летний лагерь юного туриста открылся в школе № 5 в Жуковском

Школа № 5 имени Гарнаева в Жуковском распахнула свои двери для юных любителей активного отдыха: здесь стартовал летний лагерь юного туриста «Бирюса». Смена в лагере продлится 21 рабочий день — с 9 июня по 9 июля.

Как рассказал педагог-организатор Сергей Ткаченко, программа смены включает в себя множество занятий туристической направленности, которые помогут детям почувствовать себя настоящими путешественниками и исследователями.

«Ребята научатся устанавливать палатку, вязать узлы, складывать рюкзак, передвигаться и ориентироваться на местности. Узнают, как работает компас, как двигаться в группе, какая одежда подойдет для похода и многое другое», — сообщил Сергей Ткаченко.

Кроме того, в лагере школьники будут заниматься фрироупом — видом спорта, развивающим ловкость, координацию и командный дух. Для этого на пришкольной территории установили веревочные трассы различной сложности, которые спортсмен должен преодолевать, не касаясь земли.