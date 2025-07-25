Летний кинозал открыли в библиотеке Лыткарина

В детской библиотеке городского округа Лыткарино заработал летний кинозал. Совместно с Креативным бюро «Регион» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области проводят социально-просветительские бесплатные показы российских лент.

Так, например, 22 июля посмотреть художественный фильм «Я — медведь» пришли ребята из городского лагеря Дома детского творчества и другие дети, оставшиеся на лето в городе.

Юные зрители также успели увидеть киноленту «Мой дикий друг». Оба показа ребятам понравились и оставили позитивные эмоции. Фильмы поднимали важные проблемы экологии, взаимоотношения людей и природы, а также рассказывали трогательные истории дружбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.