Летний интенсив для студентов-медиков прошел в больницах Богородского округа

Студенты-медики завершили практическую подготовку в лечебных учреждениях региона. Этот год стал третьим для проекта, который проводится на базе Ногинской и Электростальской больниц.

Программа предоставила возможность будущим врачам из Ивановского государственного медицинского университета погрузиться в реальную медицинскую среду. Основная цель проекта состоит в привлечении молодых специалистов для работы в системе здравоохранения.

Формат обучения включает современные методики, которые помогают студентам эффективно осваивать необходимые навыки. В ходе практики участники работали в разных отделениях больниц, использовали новейшее оборудование и общались с пациентами. Они не только изучали теоретические основы, но и анализировали различные клинические ситуации, что способствовало расширению их практического опыта.

Главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц отметил, что такие инициативы не только способствуют повышению качества медицинских услуг, но и вдохновляют молодое поколение врачей развиваться в своей профессии. Опыт, полученный во время практики, станет важным шагом на пути к успешной карьере в медицине.