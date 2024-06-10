Летний грибной сезон начался в Подмосковье

Источник фото: Святослав Некляев
Фото: Источник фото: Святослав Некляев

Летний грибной сезон стартовал в лесах Подмосковья. Уже можно найти подберезовики, подосиновики, серно-желтые трутовики и лисички.

В комитете лесного хозяйства Московской области предупредили жителей региона об опасности сбора грибов рядом с оживленными автомагистралями — в таких грибах накапливаются тяжелые металлы.

Кроме того, опасность представляют и ложные грибы — двойники известных съедобных грибов могут быть смертельно ядовиты.

В комитете напомнили, чтобы не заблудиться, увлекшись тихой охотой, нужно соблюдать простые правила: перед выходом в лес посмотреть карту и изучить местность и не заходить вглубь незнакомых лесных массивов. А также предупредить о своем походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раскол не за горами. Почему единство Германии оказалось под угрозой

Лихач на Maserati не стал извиняться. Главное о ДТП под Можайском

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте