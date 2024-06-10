Летний грибной сезон начался в Подмосковье
Летний грибной сезон стартовал в лесах Подмосковья. Уже можно найти подберезовики, подосиновики, серно-желтые трутовики и лисички.
В комитете лесного хозяйства Московской области предупредили жителей региона об опасности сбора грибов рядом с оживленными автомагистралями — в таких грибах накапливаются тяжелые металлы.
Кроме того, опасность представляют и ложные грибы — двойники известных съедобных грибов могут быть смертельно ядовиты.
В комитете напомнили, чтобы не заблудиться, увлекшись тихой охотой, нужно соблюдать простые правила: перед выходом в лес посмотреть карту и изучить местность и не заходить вглубь незнакомых лесных массивов. А также предупредить о своем походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички.
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