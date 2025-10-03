Летний футбольный сезон завершится в Серебряных Прудах 4 октября

В Серебряных Прудах 4 октября завершится летний футбольный сезон. Пройдет Кубок закрытия, который не только подведет итоги прошедшего сезона, но и отметит лучших игроков и победителей чемпионата.

На главном поле спортивного комплекса «Молодежный» развернется турнир по мини-футболу среди мужских команд.

«Зрителей ожидает напряженная борьба, красивые комбинации и, конечно же, голы, которые будут решать исход финальных матчей. Кульминацией праздника станет торжественная церемония награждения победителей Открытого чемпионата муниципального округа по мини-футболу в формате 8×8», — сообщили организаторы.

Здесь будут чествовать команды, которые на протяжении всего сезона демонстрировали высокий уровень игры, командный дух и волю к победе. Начало спортивного мероприятия запланировано на 11:00. Вход на Кубок закрытия летнего футбольного сезона свободный