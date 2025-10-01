Летний футбольный сезон завершился в Зарайске

В матче за третье место сошлись команды «Надежда» и «Лэйм». Футболисты «Лэйма» обыграли соперников со счетом 2:1 и завоевали бронзовые медали турнира. Финальная игра свела на поле команды «ЗОЖ» и «Луч». Первый тайм прошел под диктовку «ЗОЖ», лидировавших со счетом 2:0. Однако во втором тайме «Луч» сумел перехватить инициативу и организовать ряд атак. Финальный счет установился на отметке 4:2 в пользу команды «ЗОЖ», которая и стала обладателем Кубка закрытия.

После завершения финального матча состоялась торжественная церемония награждения по итогам всего летнего первенства, проходившего с июня по сентябрь. В борьбе за лидерство первое место заняла команда «ДС Зарайск». Серебряные медали достались команде «ЗОЖ», а бронзовые — команде «Луч». Организаторы первенства поздравили всех участников и победителей соревнований, поблагодарив их за зрелищную игру.