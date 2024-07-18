Летний фестиваль собрал в Балашихе более 100 жителей округа

Праздник «Краски лета» прошел в городском округе Балашиха. Участниками фестиваля стали более 100 детей и взрослых. Для них подготовили концерт и пенную дискотеку.

«Фестиваль „Краски лета“ — это социально значимый проект, современный вид городского отдыха, когда в городской суете проходят музыкально-развлекательные мероприятия, где дети танцуют и поют под современные хиты, кидаются красками и заряжаются позитивной энергией вместе с единомышленниками», — рассказал он.

Праздник «Краски лета» провели на парковке гипермаркета «Глобус». Организатором выступил лауреат премии президента по поддержке талантливой молодежи в номинации «Надежда стратегии 2020», а также победитель всероссийского конкурса «Лидеры руководителей детских молодежных ответственных объединений» Владимир Панченко.

Участникам предложили искупаться в пене, которая подавалась из большой пушки. Ведущего пригласили из Нижнего Новгорода: Артем Квасков исполнил перед зрителями несколько песен.

«Главная цель этого проекта — соединить людей, чтобы дети веселились, находили новые знакомства и наслаждались. Лето — это прекрасное время для таких праздников», — отметил Квасков.

Фестиваль «Краски лета» проходит в городском округе Балашиха восьмой год подряд.

«Я сама аниматор, и для меня подобные мероприятия — всегда гарантия хорошо проведенного времени. Спасибо организаторам и ведущему за подаренный на праздник, мы обязательно вернемся в следующем году!» — поделилась эмоциями участница фестиваля Анастасия Никитина.

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