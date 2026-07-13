Летний фестиваль с кинопоказом пройдет в Ленинском округе

Музей-заповедник «Горки Ленинские» 18 июля станет площадкой программы «Летнее путешествие. Москва — Горки». Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, старинные игры, кинопоказ под открытым небом и другие мероприятия в атмосфере усадебной жизни XIX–XX веков.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского городского округа 18 июля пройдет программа «Летнее путешествие. Москва — Горки». Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы», который в этом году вышел за пределы столицы.

Посетителей ждут экскурсии-променады, старинные игры, мастер-классы, викторины, литературные чтения, вернисаж, ретрофотоателье, дачный базар с усадебным урожаем и вечерний кинопоказ под открытым небом.

«Впервые музей-заповедник „Горки Ленинские“ участвует в программе фестиваля „Усадьбы Москвы“, который расширил границы и вышел за пределы столицы. Мы приглашаем туристов и горожан в „Летнее путешествие“ в Горки, где среди старинных парков, фруктовых садов, цветущих лугов и уникальных роз сохранилась старейшая усадьба Подмосковья с 200-летней историей и атмосферой загородного отдыха XIX–XX веков», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Специально к фестивалю в усадьбе воссоздали атмосферу дачной жизни Российской империи. Выставка «Дачная жизнь в Горках» познакомит гостей с традициями летнего загородного отдыха конца XIX — начала XX века и представит предметы быта того времени.

Одной из центральных площадок станет ретрофотоателье, где посетители смогут примерить стилизованные исторические костюмы и сделать памятные фотографии. Также в программе — исторический пикник «Завтрак на траве», интерактивные игры «Живые картины», литературно-исторические викторины и театрализованное чаепитие с фирменным купажом «Москва».

На дачном базаре садоводство усадьбы Горки представит урожай овощных культур, выращенный в традициях садового хозяйства, созданного в 1910-е годы при последней дореволюционной владелице усадьбы Зинаиде Морозовой. Гости также смогут приобрести изделия местных мастеров, посетить выставку современных художников в яблоневом саду, отдохнуть в лаунж-зоне и посетить кафе. Завершится день первым в этом сезоне показом в кинотеатре под открытым небом «Киносад» — единственном подобном кинотеатре в регионе.

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» также действует маршрут «Москва усадебная». Участники могут посетить от 5 до 30 усадеб и получить призы. Летом 2026 года маршрут посвящен теме «По следам культурных сокровищ» и включает 30 усадеб, среди которых музей-заповедник «Горки Ленинские».