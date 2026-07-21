Летний фестиваль пройдет в Одинцове 25 июля

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовцев приглашают посетить ежегодный фестиваль «Лето. Фитнес. Парк», который состоится 25 июля в парке культуры, спорта и отдыха. Гостей ждет программа с тренировками на свежем воздухе, танцевальными занятиями и спортивными активностями.

Программа начнется с бодрых пробежек по аллеям. Еще одной активностью станет скандинавская ходьба — доступная тренировка на свежем воздухе, которая подходит людям любого возраста и уровня физической подготовки.

Центральной частью фестиваля станут танцевальные занятия. Гости смогут принять участие в мастер-классе с элементами хип-хопа, хауса, джаза, фанка, клубных направлений и дэнсхолла. Также участников ждет танцевальный марафон под открытым небом — акробатический рок-н-ролл и буги-вуги.

Посетители парка смогут попробовать динамическую йогу — активную практику с плавными переходами между асанами. Занятия помогут укрепить мышцы, развить гибкость и снять напряжение.

Для желающих познакомиться с единоборствами подготовлена тренировка по боксу. Участники смогут освоить базовые удары, стойку и защитные приемы, а также улучшить координацию и выносливость.

Фестиваль продет с 9:00 до 17:00.