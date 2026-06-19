Летний фестиваль осознанного потребления пройдет в Химках в выходные
Фестиваль осознанного потребления «Гаражка» пройдет в Химках 20 и 21 июня. На площадке организуют ярмарку локальных брендов, гаражную распродажу, откроют пункты сортировки.
Организаторы подготовили маркет с изделиями ручной работы, площадку для обмена вещами, в том числе товарами из Икеа, а также точку, куда можно сдать вторсырье на переработку.
Жители могут принести батарейки, «Добрые крышечки», мелкие электроприборы, ПЭТ-бутылки, макулатуру, алюминиевые банки и крупную технику.
Также на площадке проведут бесплатные мастер-классы, воркшопы, концерты, танцевальные выступления, выставку картин.
Фестиваль состоится на фуд-корте ТРЦ «Мега Химки».