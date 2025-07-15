Летний фестиваль «Ночь в парке» пройдет в Раменском

Яркое летнее событие «Ночь в парке» пройдет 19 июля в Раменском городском парке. С 17:00 до 23:30 гостей ждут фестиваль красок, творческие мастер-классы, детская анимационная программа, танцевальная площадка и вечерний кинопоказ под открытым небом.

Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на гостей всех возрастов.

Фестиваль «Семь красок» стартует в 17:00 на площади Лира. Параллельно с 17:00 до 20:00 в амфитеатре будет работать образовательная площадка «Познавай» от инженерного центра «Первопроходец».

Юных гостей с 18:00 до 19:00 будут ждать на детской велотрассе. Там пройдет анимационная программа «Засветись!». А любители творчества по предварительной регистрации смогут посетить мастер-классы по гжельской росписи от Раменского музея и изготовлению ловцов снов.

Мастер-класс «Палитра творчества» пройдет с 19:00 до 20:00 в творческой мастерской. А с 20:30 до 21:30 на площади Лира всех ждет интерактивная танцевальная площадка. Завершится программа в 21:40 вечерним кинопоказом фильма «Мистер Нокаут».