Летний фестиваль «Каникулы» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

С 1 июня по 6 июля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые пройдет летний фестиваль «Каникулы». Его организует продюсерская команда Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль будет проходить в выходные дни. Гостей ждет насыщенная программа: театральные постановки, показы кино под открытым небом, концерты, лекции, мастер-классы, спортивные активности и просто уютный отдых на природе.

Выступать будут как профессиональные актеры, так и студенты театральных вузов. В программе — спектакли от мастерских Брусникина, Рыжакова, Бутусова и других независимых театров. Также пройдет интерактивный «Форум-театр», где зрители смогут влиять на развитие сюжета.

Билеты и подробности можно найти на официальном сайте фестиваля. Вход бесплатный для детей до шести лет, ветеранов, участников СВО и мобилизованных с семьями, а также для людей с инвалидностью и пожилых старше 70 лет.