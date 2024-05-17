Летний фестиваль ГТО стартовал в Воскресенске | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:48 Летний фестиваль ГТО стартовал в Воскресенске Пресс-служба городского округа Воскресенск

Читать 360 в

В спортивном комплексе «Химик» в Воскресенске стартовал летний фестиваль ГТО. Лучшая команда представит округ на областном этапе.

С приветственным словом на открытии фестиваля выступили начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов и директор Воскресенского спортивного комплекса «Химик» Олег Сухарь.

Реклама

В фестивале приняли участие 11 команд. Участники состязались в беге, подтягивании и отжимании, прыжках в длину, выполняли наклон вперед на гимнастической скамье и метание.

Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск

Показавшая лучшие результаты команда представит Воскресенск на областном этапе фестиваля. В прошлом году команда округа заняла четвертое место в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».