Летний фестиваль ГТО стартовал в Воскресенске | 360°

17 мая 2024, 17:48
Летний фестиваль ГТО стартовал в Воскресенске
В спортивном комплексе «Химик» в Воскресенске стартовал летний фестиваль ГТО. Лучшая команда представит округ на областном этапе.
С приветственным словом на открытии фестиваля выступили начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов и директор Воскресенского спортивного комплекса «Химик» Олег Сухарь.
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В фестивале приняли участие 11 команд. Участники состязались в беге, подтягивании и отжимании, прыжках в длину, выполняли наклон вперед на гимнастической скамье и метание.
Показавшая лучшие результаты команда представит Воскресенск на областном этапе фестиваля. В прошлом году команда округа заняла четвертое место в Подмосковье.
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