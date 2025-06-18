Летний фестиваль «Движение первых» пройдет в Павловском Посаде 19 июня

Десятки мероприятий под открытым небом проведут у Дома культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде. Тематический фестиваль организуют активисты «Движения Первых».

События состоятся 19 июня. Старт — в 11 часов дня.

Для участников будут работать семь площадок. Они смогут проверить свои силы в спортивной эстафете, побывать на мастер-классе «Почта добра», принять участие в экологической игре, медиа площадке, а также познакомиться с выставкой от клуба «Хранители истории» школы № 10.

На площадках будут работать активисты Совета Первых. Гости смогут познакомиться с направлениями движения. Это: патриотизм, международные отношения, волонтерство и добровольчество, медиа и коммуникации, спорт и здоровый образ жизни, туризм и путешествия, а также экология.

Принять участие в фестивале могут все желающие старше шести лет.