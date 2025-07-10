Летний этап чемпионата Московской области по кольцевым гонкам прошел в Раменском
На автодроме в Раменском округе прошел летний этап открытого чемпионата Московской области по кольцевым гонкам. На трассе собрались 35 лучших пилотов из разных регионов России.
Гонщики боролись за победу в пяти классах: «S1600», «S2000», «Супер-продакшн», «Спортпрототип CN» и «Формула».
В классе «Супер-продакшн» все лавры достались представителю столицы Филиппу Тупоносову. Второе место занял Кирилл Глушак, а третье — спортсмен из Подмосковья Андрей Солуковцев.
Особый интерес болельщиков вызвали соревнования в классе «Формула», где дебютировала команда «Кармех Спорт» на автомобилях «Tatuus». Пилоты Харольд Шепскис и Евгений Харьковский показали впечатляющие результаты, причем последнему удалось одержать победу в двух финальных гонках.
Следующий этап чемпионата запланирован на 6 сентября.
Трасса автодрома ADM Raceway в Мячково летом работает без выходных.