Летний этап чемпионата Московской области по кольцевым гонкам прошел в Раменском

На автодроме в Раменском округе прошел летний этап открытого чемпионата Московской области по кольцевым гонкам. На трассе собрались 35 лучших пилотов из разных регионов России.

Гонщики боролись за победу в пяти классах: «S1600», «S2000», «Супер-продакшн», «Спортпрототип CN» и «Формула».

В классе «Супер-продакшн» все лавры достались представителю столицы Филиппу Тупоносову. Второе место занял Кирилл Глушак, а третье — спортсмен из Подмосковья Андрей Солуковцев.

Особый интерес болельщиков вызвали соревнования в классе «Формула», где дебютировала команда «Кармех Спорт» на автомобилях «Tatuus». Пилоты Харольд Шепскис и Евгений Харьковский показали впечатляющие результаты, причем последнему удалось одержать победу в двух финальных гонках.

Следующий этап чемпионата запланирован на 6 сентября.

Трасса автодрома ADM Raceway в Мячково летом работает без выходных.