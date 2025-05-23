Летний читальный зал открыли в парке в Чехове

В городском парке культуры и отдыха открылся летний читальный зал «Литературная веранда». Он организован центральной библиотекой для жителей муниципального округа.

Сотрудники учреждения подготовили для посетителей программу о зеленых насаждениях города и парка, познакомили с экологическими книгами и журналами из фонда библиотеки. Завершилось мероприятие экологической викториной для всех участников, где дети и взрослые смогли проверить свои знания.

Организаторы отметили, что летний читальный зал будет открыт в парке со вторника по субботу с 12:00 до 13:00.

Развивающие мероприятия в парках и библиотеках — часть региональной программы «Культура Подмосковья». Узнать более подробную информацию о «Литературной веранде» можно на официальном сайте центральной библиотеки.