Летний беговой сезон стартовал на ипподроме в Раменском | 360°

Подмосковье

05 мая 2024, 12:44

Летний беговой сезон стартовал на ипподроме в Раменском

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Торжественный парад открыл летний беговой сезон в Раменском. На ипподроме собрались представители коневодческой индустрии, а также любители конного спорта.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, в Подмосковье в зоопарках, конноспортивных клубах и фермах содержатся около 13 тысяч лошадей, и сегодня коневодческая индустрия развивается быстрыми темпами.

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«В области осуществляют деятельность два племенных хозяйства: „Московский конный завод № 1“ — племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы и КФХ „Фатина“ — племенной репродуктор по разведению лошадей русской верховой породы», — рассказал Мурашов.

Участники соревновались в восьми заездах. Победителей наградили денежными призами, а для гостей праздника работали пять фудтраков с угощениями, приготовленными из продукции подмосковных фермеров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды

Раменское

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